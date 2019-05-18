مان سيتي يحتكر البطولات الإنجليزية

واصل مانشستر سيتي اكتساح منافسيه المحليين بجميع البطولات، وهذه المرة توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه على حساب واتفورد في المباراة النهائية بنتيجة ثقيلة وصلت لـ6-0 بملعب ويمبلي.

وافتتح الإسباني دافيد سيلفا باب التسجيل في الدقيقة 26 لصالح مانشستر سيتي وبعدها بحوالي عشر دقائق أضاف راحيم سترلينغ ثاني أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني تمكن اللاعب البلجيكي العائد من الإصابة كيفين دي بروين من تعزيز تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 61.

ودون البرازيلي جابريل خيسوس اسمه في مهرجان السيتي التهديفي بالهدف الرابع في الدقيقة 68، ليعود نجم الفريق رحيم سترلينغ ويمضي على الهدف الخامس لفريقه والشخصي الثاني له في المباراة في الدقيقة 81.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة نصّب سترلينغ نفسه نجماً للقاء دون منازع بتسجيل الهدف السادس لفريقه والشخصي الثالث ليتحصل مانشستر سيتي على ثلاثية الدوري وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي عن هذا الموسم.

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