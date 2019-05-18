بنفيكا بطلاً للبرتغال للمرة الـ37

توج بنفيكا، السبت، بلقب الدوري البرتغالي بفوزه على سانتا كلارا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الأخيرة ليحسم اللقب بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه بورتو الذي تخطى غريمه سبورتينغ لشبونة بهدفين مقابل هدف.

وسجل أهداف بنفيكا في آخر مبارياته بالدوري، هداف الفريق هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 16، وأضاف النجم الشاب جواو فيليكس ثاني أهداف الفريق في الدقيقة 23، قبل أن يعزز رافائيل فيريرا تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 39.

وأضاف سيفيروفيتش رابع الأهداف في الشوط الثاني بالدقيقة 56، لكن سانتا كلارا قلص الفارق في الدقيقة 59 عبر هنريكي مارتينز.

وبذلك تمكن بنفيكا من حصد اللقب للمرة الـ37 في تاريخه بعدما وصل للنقطة 87، بينما رفع بورتو رصيده للنقطة 85، فيما جاء سبورتينغ لشبونة ثالثا بـ74 نقطة.

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