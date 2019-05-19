نادي القرضابية ينظم دورياً للناشئين

تتواصل فعاليات “دوري الصداقة” المقام بنادي القرضابية الرياضي، بمشاركة 125 لاعبا ناشئا بالنادي، حيث يحظى الدوري بمشاهدة عدد من مسؤولي النادي واللاعبين القدامى، لما يملك مثل هذا التجمع من فرص لاكتشاف المواهب الصغيرة في لعبة “كرة القدم” بهدف استقطابها والاهتمام بها فيما بعد.

من جهته قال “موسى مي” اللاعب السابق في الفريق الأول لنادي القرضابية إن دوري الناشئين يشكل فرصة لإظهار اللاعب الناشىء لمواهبه وإبداعاته، فضلا عن الاحتكاك والتعارف والتواصل بلاعبين من خارج النادي وهو ما يحقق هدفا من أهداف نادي القرضاية كمؤسسة رياضية تخدم المجتمع.

وبانتهاء مثل هذه الدوريات لن يكون هنالك فائز واحد فالجميع سيفوز بالمواهب التي سيقدمها نادي القرضابية الذي طالما أخرج لاعبين برزوا في سماء الكرة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية