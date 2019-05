بعد خسارته في الليغا.. جيرونا إلى الدرجة الثانية في الموسم المقبل

أكمل فريق جيرونا عقد الأندية المودعة للدوري الإسباني لكرة القدم، بعد هزيمته أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن الجولة 38 والأخيرة لليغا.

حيث أحرز هدفي أصحاب الأرض كل من، الغاني مبارك واكاسو والأرجنتيني جوناثان كاليري.

بينما سجل اللاعب كريستيان بورتو هدف جيرونا الوحيد، قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء، الذي جمعهما على ملعب “مينديزوروزا”.

وتجمد رصيد جيرونا، بعد هذه الهزيمة، عند 37 نقطة، وبقي في المركز الثامن عشر، ليرافق رسمياً الثنائي رايو فاييكانو وهويسكا إلى الدرجة الثانية في الموسم المقبل.

بينما رفع ديبورتيفو ألافيس رصيده إلى 50 نقطة، ويشغل المركز العاشر على سلم ترتيب الليغا.

