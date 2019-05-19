شركة راس لانوف تُنظم بطولة شطرنج رمضانية

انطلقت بقاعة الثقافة بمدينة راس لانوف بطولة الشطرنج التنشيطية الخاصة بالشركة وذلك في إطار اهتمام شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز بالجانب الرياضي والثقافي والاجتماعي.

وتأتي هذه البطولة تحت إشراف اللجنة الرياضية بشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، ويشارك فيها ثمانية لاعبين هم عيسي فتحي بشير العبلوك يوسف الشنطي محمد بن حليم محمد الحسنوني صالح المشاي محمد أحمد أبوبكر كمال منصور.

وتم اللعب بالطريقة السويسرية بجمع النقاط واستعمال الوقت والحاصل على أكثر عدد من النقاط يعتبر فائزا.

وبحسب رئيس اللجنة الرياضية بشركة راس لانوف فإن البطولة سوف تستمر مدة سبعة أيام.

ولا تقتصر نشاطات الشركة الرياضية على لعبة الشطرنج فقط، فمن المتوقع إقامة أنشطة رياضية أخرى مثلما جرت العادة سنويا في كل شهر رمضان.

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