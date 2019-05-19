ميلان يبقي على آماله في “الأبطال”

تغلب ميلان على ضيفه فروسينوني بهدفين دون مقابل في الجولة 37 من الدوري الإيطالي ليحيي آماله بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورغم اقتراب الضيوف من تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة 58 لكن حارس الروسونيري دوناروما تمكن من التصدي لركلة جزاء ليفتتح هداف الفريق البولندي كروستوف بيونتيك التسجيل قبل أن يعزز الجناح الإسباني سوسو ثنائية ميلان من ضربة حرة مباشرة ليقود الفريق لتحقيق فوز غال ضمن بها الثلاث نقاط.

ورفع ميلان بهذا الفوز رصيده إلى 65 نقطة في المركز الخامس بترتيب الدوري.

وفي لقاء آخر استطاع إمبولي تحقيق فوز كبير على تورينو بأربعة أهداف مقابل هدف.

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