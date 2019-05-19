ثنائية ميسي في إيبار تقربه من الحذاء الذهبي

أنهى برشلونة مشواره في الدوري الإسباني هذا الموسم بتعادل مع ايبار بهدفين لمثلهما، بيد أن الفريق الكتالوني حسم اللقب منذ ثلاث جولات مضت.

وشهدت المباراة منافسة قوية، حيث كان ايبار يبحث عن تحسين موقعه في جدول الترتيب لذلك بادر بالتسجيل منذ الدقيقة 20 عن طريق مارك كوكوريبا، لكن ميسي لم ينتظر سوى 10 دقائق ليمضي على هدف التعادل قبل أن يضيف بعدها بدقيقتين الهدف الثاني له ولبرشلونة.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل بابلو دي بلاسيس هدف التعادل لإيبار، وفي الشوط الثاني لم تشهد المباراة أي جديد لتنتهي على نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما.

ولكن ثنائية ميسي ربما ستكون كفيلة بتتويجه بلقب الحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخه بعد أن وسّع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان امبابي لأربعة أهداف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية