الهريش يتوج بلقبه الثاني في مسيرته الاحترافية في المونتينغرو

تحصل المحترف الليبي

زكريا الهريش، الأحد، على لقب الدوري المونتنيغري الممتاز لكرة القدم، بعد تفوق فريقه

سوتييسكا بهدفين مقابل لا شيء أمام ضيفه غربالي ضمن حسابات الجولة الـ 35 من المسابقة.

وحسم سوتييسكا اللقب

قبل نهاية الدوري بأسبوع برصيد 71 نقطة بفارق 5 نقاط على ملاحقه فريق بودوكنوست، وبهذا

التتويج بات في رصيد الهريش الاحترافي لقب دوري خلال موسمه الأول في الدوري المونتنيغري

الممتاز لكرة القدم.

يُذكر أن الهريش،

يقدم موسمًا مميزًا مع فريقه سوتييسكا، من خلال مشاركته في معظم مباريات الفريق بشكل

أساسي في بطولتي الدوري والكأس، ويساهم مساهمة فعالة في فوز فريقه وتحقيق نتائج جيدة

في البطولتين.

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