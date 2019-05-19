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غوارديولا يعود للظهور في خارطة يوفنتوس

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ترددت أنباء جديدة مساء الأحد حول وجود مفاوضات جديدة بين يوفنتوس ومدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، وقالت ذات الأنباء أن الأخير طلب مهلة لمدة أسبوعين لاتخاد قراره حول انتقاله من السيتي إلى اليوفي من عدمه.

وكان غوارديولا قد أعلن في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة النهائية في كأس الاتحاد الإنجليزي والتي جمعت السبت، اليوفي وواتفورد وانتهت لصالح الستيزن بسداسية دون رد، أنه سيستمر في مشروع مانشستر سيتي وأنه باق مع النادي الإنجليزي ولن ينتقل إلى يوفنتوس كما يشاع.

ويتنافى تصريح غوارديولا الأخير تماما مع الأخبار التي انتشرت اليوم في تورينو، لكن ربما استطاعت إدارة السيدة العجوز إقناع غوارديولا في العدول عن قراره.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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