زكريا الهريش يتوج مع سوتييسكا بطلًا لدوري الجبل الأسود 

توج محترفنا الدولي الليبي زكريا الهريش، مع فريقه سوتييسكا بلقب بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم بالجبل الأسود للموسم الحالي 2018 / 2019 بعد تغلبه على فريق غربالي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، بالجولة الخامسة والثلاثين من البطولة.

وشارك محترفنا الدولي بشكل أساسي مع فريقه سوتييسكا ولعب المباراة بالكامل وقدم أداءاً مميزًا ساهم من خلاله في فوز فريقه بهدفين ومن ثم حسم لقب الدوري المونتنيغري.

وبهذه النتيجة، رفع فريق سوتييسكا رصيده إلى النقطة 71 متصدراً جدول المسابقة ليحسم لقب الدوري بشكل رسمي قبل جولة واحدة من النهاية، في حين توقف رصيد فريق غربالي عند النقطة 45 في جدول البطولة.

الجدير بالذكر أن محترفنا الدولي يقدم موسمًا استثنائيًا في موسمه الأول مع فريق سوتييسكا، حيث يشارك في معظم مباريات الفريق في بطولتي الدوري ويساهم بفعالة في فوز فريقه وتحقيق نتائج جيدة في البطولة، كما أنه أختير 3 مرات متتالية ضمن تشكيلة الأسبوع بدوري الجبل الأسود وذلك عن الأسابيع الـ 28 و 29 و 30.

بذلك يكون هذا التتويج هو الأول لزكريا الهريش في مسيرته الاحترافية بالخارج مع فريقه سوتييسكا .

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