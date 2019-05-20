النصر السعودي يتقدم بعرض رسمي لضم “المصراتي”

دخل نادي النصر السعودي، بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للموسم الحالي 2018 / 2019 ، في مفاوضات مع محترفنا الدولي المعتصم بالله المصراتي، لاعب نادي فيتوريا غيماريش “ب”، حيث أعلن نادي النصر عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك” تقدمه بعرض رسمي لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك يأتي عقب تعثر المفاوضات التي خاضها مسؤولو نادي الترجي التونسي مع اللاعب بالعاصمة التونسية يوم الجمعة الماضي ولم يتوصلا لاتفاق نهائي بشأن انتقال اللاعب لفريق باب سويقة.

وأوضحت المصادر أن مسؤولي نادي النصر رصدوا مقابل مادي ضخم لقطع الطريق على الترجي والفوز بخدمات المصراتي الذي يلقى إعجاب الجهاز الفني لفريق النصر والذي وافق على ضم اللاعب لزيادة قوة وسط الملعب للعالمي السعودي.

يشار إلى أن المصراتي حسم أمره بالرحيل عن فريقه البرتغالي بنهاية الموسم الجاري 2018 / 2019 خاصة وأن الفريق يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري البرتغالي “ب” برصيد 30 نقطة وهبط بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الثالثة.

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