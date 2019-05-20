الوداد والرجاء المغربيان يتصارعان على ضم “السلتو” في الميركاتو الصيفي

كشفت مصادر مغربية أن ناديي القمة في الكرة المغربية دخلا في صراع من أجل الفوز بخدمات اللاعب الدولي أنيس السلتو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طرابلس ومنتخب الفرسان، في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وكان مجيد الدين الجيلاني، وكيل اللاعبين، قد أكد في تصريحات إذاعية أن نادي الرجاء المغربي يعتبر أبرز الأندية المهتمة بالظفر بخدمات السلتو في موسم الميركاتو الصيفي، خاصة بعد المردود الطيب الذى تركه سند الورفلي مدافع الرجاء البيضاوي عن اللاعبين الليبيين مما حفز أكثر من نادي في استقطاب المواهب الليبية المختلفة في ظل توقف النشاط الكروي في ليبيا بسبب الأحداث الأمنية.

وفي السياق نفسه، يدرس نادي الوداد المغربي التعاقد مع “السلتو” في الميركاتو الصيفي في ظل رغبة الفريق المغربي بتدعيم صفوفه بلاعبين من العيار الثقيل، خاصة وأن الوداد قاب قوسين أو أدنى من المشاركة في كأس العالم للأندية في حال الفوز بمباراتي الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

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