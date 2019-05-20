تونس تطلب المشاركة بـ”ملوك الحلبة” في ليبيا

أعلن الاتحاد الفرعي للبوكسينغ بالمنطقة الشرقية، مشاركة عدد من أبطال ليبيا وتونس في بطولة ملوك الحلبة للبوكسينغ، المواي تاي، التي ستقام بمجمع سليمان الضراط ببنغازي في 30 من مايو الجاري.

وأكد 6 رياضيين من ليبيا المشاركة في البطولة، من طرابلس معمر فلفل، ومن الخمس حسام جرود ، ومن بنغازي مسعود موسى وعمر خالد ومحمد الشتيوي وعبدالرؤوف الشريف، وفي انتظار مشاركة 3 لاعبين آخرين من طرابلس.

وستعقد اللجنة العليا للبطولة برئاسة فرج نجم، اجتماعها الثاني، اليوم الأحد، لمناقشة العديد من الموضوعات الفنية والتنظيمية المتعلقة بالبطولة.

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