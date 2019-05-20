جهود ليبية مستمرة للمشاركة بعالمية القوة البدنية

يواصل الاتحاد الليبي للقوة البدنية، مساعيه من أجل تمكين فرسان المتوسط من المشاركة في عالمية القوة البدنية، التي تستضيفها السويد، بداية من 4 يونيو المقبل.

وخاطب الاتحاد الليبي للقوة البدنية، نظيره الاتحاد الدولي، بشأن إحاطته بالصعوبات والعراقيل التي تواجه المنتخب الليبي وطاقمه الفني والإداري في الحصول على تأشيرة الدخول للسويد للمشاركة في الحدث العالمي.

وسبق لمنتخب ليبيا للقوة البدنية، تحقيق نتائج مميزة والصعود لمنصات التتويج في العديد من المحافل العربية والأفريقية والعالمية في القوة البدنية.

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