لماذا ألغى المنتخب الليبي مباراته الودية مع العراق في تونس؟

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم عن إلغاء المباراة الودية للمنتخب الأول العراقي مع نظيره الليبي التي كانت مقررة يوم 10 يونيو.

حيث جاء الإلغاء بناء على رسالة بعث بها أمين عام الاتحاد الليبي ناصر الصويعي، إلى نظيره العراقي قدم خلالها الاعتذار عن عدم لعب هذه المباراة والتي كان من المقرر أن تقام في تونس.

وبحسب رسالة الصويعي فإن قرار إلغاء المباراة جاء بسبب الأوضاع الأمنية التي تعيشها ليبيا.

