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الهريش يتحصل مع سوتييسكا على بطولة الجبل الأسود

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق المحترف الليبي في الدوري المونتنيغري “زكريا الهريش” لقب الدوري برفقة فريقه “سوتييسك”ا بعد فوزهم في المباراة ماقبل الأخيرة على حساب فريق غربالي بهدفين لهدف.

وقدّم المحترف الليبي زكريا الهريش موسما استثنائيا مع سوتييسكا حيث نال جائزة أفضل لاعب في الدوري المونتينغري عن الشهر الماضي بالإضافة لاختياره في أكثر من مناسبة ضمن التشكيلة الأفضل في الأسابيع الماضية.

ورفع فريق سوتييسكا بفوزه على فريق غربالي رصيده إلى النقطة 71 ولاتزال لديه مباراة واحدة في الدوري، ولكنه حصد رسميا لقب الدوري المونتنيغري هذا الموسم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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