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غلطة سراي بطلا للدوري التركي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ظفر فريق غلطة سراي بلقب الدوري التركي هذا الموسم وللمرة الثانية والعشرين في تاريخه وللموسم الثالث على التوالي عقب فوزه في الجولة ماقبل الأخيرة على حساب باشاك شهير بهدفين لهدف.

وافتتح البوسني رياض باجيتش باب التسجيل لمصلحة باشاك شهير قبل أن يعدل الجزائري سفيان فيغولي النتيجة لصالح سراي في الدقيقة السابعة والأربعين.

وانتظر فريق غلطة سراي حلول الدقيقة الرابعة والستين ليتقدم الفريق بالهدف الثاني بواسطة النيجيري هنري أونيكورو، ليخطف فوزا رفع من رصيد فريقه إلى النقطة التاسعة والستين، ويتوج رسميا بلقب الدوري التركي قبل أسبوع من اختتامه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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