غلطة سراي بطلا للدوري التركي

ظفر فريق غلطة سراي بلقب الدوري التركي هذا الموسم وللمرة الثانية والعشرين في تاريخه وللموسم الثالث على التوالي عقب فوزه في الجولة ماقبل الأخيرة على حساب باشاك شهير بهدفين لهدف.

وافتتح البوسني رياض باجيتش باب التسجيل لمصلحة باشاك شهير قبل أن يعدل الجزائري سفيان فيغولي النتيجة لصالح سراي في الدقيقة السابعة والأربعين.

وانتظر فريق غلطة سراي حلول الدقيقة الرابعة والستين ليتقدم الفريق بالهدف الثاني بواسطة النيجيري هنري أونيكورو، ليخطف فوزا رفع من رصيد فريقه إلى النقطة التاسعة والستين، ويتوج رسميا بلقب الدوري التركي قبل أسبوع من اختتامه.

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