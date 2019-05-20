جاتوزو: سأغادر ميلان في يوليو

قال مدرب ميلان جينارو جاتوزو في المؤتمر الصحفي بعد مباراة فريقه ميلان وضيفه فروسينوني لحساب الجولة 37 من الدوري الإيطالي إن إدارة ميلان أبلغته برحليه عن الفريق بداية من شهر يوليو القادم.

وأضاف جاتوزو أنه يسعى لتحقيق الفوز في الجولة الأخيرة التي ستجمع فريقه ميلان بمضيفه سبال، وانتظار تعثر منافسيه المباشرين الإنتر الذي سيواجه امبولي على أرضه وأتلانتا الذي يستضيف ساسولو من أجل تحقيق حلم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

واشتعل صراع البطاقات المؤهلة لدوري الأبطال الموسم القادم بعد خسارة الإنتر أمام نابولي بأربعة أهداف مقابل هدف وتعادل أتلانتا أمام مضيفه يوفنتوس حيث يتواجد ميلان خامسا برصيد 65 نقطة.

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