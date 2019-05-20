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جاتوزو: سأغادر ميلان في يوليو

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدرب ميلان جينارو جاتوزو في المؤتمر الصحفي بعد مباراة فريقه ميلان وضيفه فروسينوني لحساب الجولة 37 من الدوري الإيطالي إن إدارة ميلان أبلغته برحليه عن الفريق بداية من شهر يوليو القادم.

وأضاف جاتوزو أنه يسعى لتحقيق الفوز في الجولة الأخيرة التي ستجمع فريقه ميلان بمضيفه سبال، وانتظار تعثر منافسيه المباشرين الإنتر الذي سيواجه امبولي على أرضه وأتلانتا الذي يستضيف ساسولو من أجل تحقيق حلم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

واشتعل صراع البطاقات المؤهلة لدوري الأبطال الموسم القادم بعد خسارة الإنتر أمام نابولي بأربعة أهداف مقابل هدف وتعادل أتلانتا أمام مضيفه يوفنتوس حيث يتواجد ميلان خامسا برصيد 65 نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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