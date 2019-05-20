الاتحاد يواجه “هوليدي ان” في مباراة الحسم

يختتم الاتحاد ظهر الغد الثلاثاء مبارياته في دوري المجموعات لبطولة الروضان الدولية التي تحتضنها دولة الكويت في نسختها الأربعين.

حيث يواجه بطل ليبيا في كرة القدم داخل الصالات يوم الغد في تمام الساعة الثالثة فريق هوليدي إن، الذي يضم لاعبنا الدولي السابق طارق التايب، ولا خيار أمام الاتحاد سوى الفوز في هذه المباراة لضمان العبور للدور الثاني، حيث حقق أبناء باب بن غشير الفوز في أول مباراة لهم على حساب مركز التأهيل بنتيجة أربعة أهداف لهدف، بينما فقدوا نتيجة لقائهم الثاني أمام فريق عبد الله فضالة بثلاثية نظيفة.

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