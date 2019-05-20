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نادال يقهر دجوكوفيتش ويتوج ببطولة روما

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن الإسباني رافائيل نادال من التتويج ببطولة روما للأساتذة بفوزه في المباراة النهائية على المصنف الأول الصربي نوفاك دجوكوفيتش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وأنهى نادال المجموعة الأولى بكل سهولة بعدما هيمن عليها ليفرض تقدمه بستة أشواط دون مقابل، لكن اللاعب الصربي استطاع أن يعود في المجموعة الثانية حيث استطاع أن يتعادل بستة أشواط مقابل أربعة، لكن المصنف الثاني حسم المجموعة الثالثة بستة أشواط مقابل أربعة ليحقق اللقب.

لينجح الماتادور الإسباني في تحقيق أول ألقابه هذا العام ليرفع ألقابه إلى ثمانين لقبا خلال مسيرته الاحترافية، ويحقق اللقب الرابع والثلاثين في بطولات الماسترز ليفض الشراكة مع دجوكوفيتش صاحب الثلاثة والثلاثين لقباً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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