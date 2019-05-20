اخبار الرياضة

منافسات قوية في دوري الوفاء بالكيزة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ما زالت الإثارة متواصلة في لقاءات دوري الوفاء لكرة القدم في نسخته الثامنة الذي ينظمه شباب منطقة الكيزة بالهضبة الخضراء في طرابلس بمشاركة كبيرة لأبرز فرق البطولات الرمضانية بالعاصمة.

وبعد انتهاء منافسات مرحلة المجموعات انطلقت الأحد لقاءات الدور ربع النهائي التي تختتم الأربعاء بلقاء مرتقب بين فريقي زناته ونجوم الدريبي، بينما ستتجه الأنظار مساء غد الثلاثاء لمواجهة لا تقل أهمية بين فريقي النجمة والشرقية.

ويعتبر دوري الوفاء من أقوى الدوريات الرمضانية في طرابلس ويحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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