منافسات قوية في دوري الوفاء بالكيزة

ما زالت الإثارة متواصلة في لقاءات دوري الوفاء لكرة القدم في نسخته الثامنة الذي ينظمه شباب منطقة الكيزة بالهضبة الخضراء في طرابلس بمشاركة كبيرة لأبرز فرق البطولات الرمضانية بالعاصمة.

وبعد انتهاء منافسات مرحلة المجموعات انطلقت الأحد لقاءات الدور ربع النهائي التي تختتم الأربعاء بلقاء مرتقب بين فريقي زناته ونجوم الدريبي، بينما ستتجه الأنظار مساء غد الثلاثاء لمواجهة لا تقل أهمية بين فريقي النجمة والشرقية.

ويعتبر دوري الوفاء من أقوى الدوريات الرمضانية في طرابلس ويحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.

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