الوقت الضائع يبتسم لنهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

شهد الملعب البلدي لبركان في الساعات الأولى من صباح اليوم مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين نهضة بركان المغربي والزمالك المصري.

المباراة شهدت منافسة قوية من الطرفين مع أفضلية لأصحاب الارض نهضة بركان لكن دفاع وحارس الزمالك كانوا صدا منيعا لكل الهجمات الغربية، في الجهة المقابلة لم يتوقف محمود كهربا عن إقلاق دفاعات أصحاب الأرض، ولكن لوحة النتائج لم تتغير لتمر الدقائق بنتيجة التعادل السلبي قبل أن تبتسم الكرة لنهضة بركان في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي بعد أن أحرز لابا كودغو فودوه هدف التقدم ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب في ستاد برج العرب في الاسكندرية الأسبوع المقبل.

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