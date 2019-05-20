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دوري مدرسة عمر يكرم اللاعب سعد فتح الله

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في الجبل الأخضر وتحديدا في مدينة البيضاء انطلق أحد أبرز الدوريات الرمضانية وأعرقها في المنطقة دوري مدرسة عمر الذي يعتبر الأقوى من ناحية الفرق المشاركة التي تضم عددا من أبرز نجوم مدينة البيضاء.

الدوري وصل إلى مراحل متقدمة وتفصلها خطوات قليلة عن النهاية، ومع ختام المرحلة الأولى قرر شباب مدينة البيضاء ولجنة التنظيم تكريم اللاعب سعد فتح الله الذي شارك في المسابقات والدوريات الكروية طيلة السنوات الماضية.

ومن خلال تكريمه استعرض اللاعب سعد فتح الله كؤوسه المتوج بها في النسخ الماضية من الدوريات الرمضانية، بعد التكريم تواصلت المنافسات على ملعب عمر بن الخطاب من أجل التتويج بلقب الدوري الأبرز دوري مدرسة عمر.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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