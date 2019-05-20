دوري مدرسة عمر يكرم اللاعب سعد فتح الله

في الجبل الأخضر وتحديدا في مدينة البيضاء انطلق أحد أبرز الدوريات الرمضانية وأعرقها في المنطقة دوري مدرسة عمر الذي يعتبر الأقوى من ناحية الفرق المشاركة التي تضم عددا من أبرز نجوم مدينة البيضاء.

الدوري وصل إلى مراحل متقدمة وتفصلها خطوات قليلة عن النهاية، ومع ختام المرحلة الأولى قرر شباب مدينة البيضاء ولجنة التنظيم تكريم اللاعب سعد فتح الله الذي شارك في المسابقات والدوريات الكروية طيلة السنوات الماضية.

ومن خلال تكريمه استعرض اللاعب سعد فتح الله كؤوسه المتوج بها في النسخ الماضية من الدوريات الرمضانية، بعد التكريم تواصلت المنافسات على ملعب عمر بن الخطاب من أجل التتويج بلقب الدوري الأبرز دوري مدرسة عمر.

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