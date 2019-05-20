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النصر بطلا لدوري المرحوم الناجح أبوهادي في صرمان

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

على أرضية ملعب مدرسة القناوية للتعليم الأساسي بمدينة صرمان اختتم دوري المرحوم الناجح أبو هادي  لكرة القدم الذي شهد مشاركة ثماني فرق قسمت إلى مجموعتين.

المباراة النهائية حسمها فريق النصر على حساب الأهلي بركلات الترجيح ليتوج رسميا بلقب دوري المرحوم الناجح أبو هادي وسط تشجيع كبير من الجمهور الرياضي الذي تابع اللقاء.

الهدف من إقامة هذا الدوري هو لم شمل الشباب بعيدا عن التجاذبات السياسية ونبذ العنف أيضا اعتبره القائمون عليه بأنه “لمة خوت” وفرصة للمحبة والتصافح والتسامح بين أبناء المدينة.

هذا واستمر الدوري لمدة أسبوعين كاملين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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