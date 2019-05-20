نهائي عربي في أبطال أفريقيا بصافرة مصرية

يحل الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل ضيفا على الوداد المغربي في ملعب مولاي عبد الله في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

حيث عين الاتحاد الأفريقي الحكم المصري جهاد جريشة لقيادة مباراة الذهاب، وسيسعى الترجي للعودة بأفضل نتيجة من المغرب قبل مباراة الحسم في رادس بغية المحافظة على لقبه القاري للعام الثاني على التوالي، بينما يرغب الوداد بقيادة فوزي البنزرتي بالعودة مجددا لمنصة التتويج التي غاب عنها الموسم الماضي، كما يرغب في رد الثأر من الترجي الذي توج باللقب على حسابه موسم ألفين وأحد عشر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية