انهى نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم مشواره في المسابقة بتعادل مع مضيفه إيبار، بهدفين لمثلهما، في مباراة أقيمت الأحد لحساب الأسبوع الـ38.

حيث تكفل الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بتسجيل ثنائية البارسا فيما أحرز هدفي إيبار، كل من مارك كوكورييا، وبابلو دي بلاسيس هدفي إيبار.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتعادل فيه إيبار على ملعبه مع برشلونة.

هذا ورفع برشلونة رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة، فيما عزز إيبار موقعه في المركز الـ12، برصيد 47 نقطة.

The post برشلونة يُنهي موسمه في الدوري الإسباني بطلاً بعد التعادل مع إيبار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا