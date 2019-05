كريستيانو رونالدو يُحرز جائزة أفضل لاعب كرة قدم في إيطاليا

تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الظفر بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في إيطاليا، وذلك في أول موسم له مع يوفنتوس بطل الكالتشيو.

حيث تسلم الدون رونالدو جائزة أفضل لاعب قبيل مباراة فريقه أمام ضيفه أتلانتا وذلك ضمن منافسات الجولة الـ34 قبل الأخيرة من الدوري.

وكان أتلانتا قد انتزع نقطة ثمينة من مضيفه يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، إثر تعادله معه بنتيجة 1-1، حيث تقدم أتلانتا بهدف سجله لاعبه السلوفاكي يوسيب إيليشيش فيما رد المهاجم الكرواتي البديل، ماريو ماندجوكيتش، بهدف التعادل للسيدة العجوز.

