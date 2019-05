جائزة الحذاء الذهبي تُشعل المنافسة بين ميسي ومبابي

عبّر الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، عن سعادته بمنافسة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية هذا الموسم.

حيث يطارد مبابي صاحب الـ32 هدفاً في الدوري الفرنسي، ميسي متصدر قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الذي سجل 36 هدفاً في الدوري الإسباني.

وقال مبابي في تصريحات صحفية:

“حتى إذا خسرت، فإن ذلك سيكون أمام ميسي، أحد أفضل اللاعبين في التاريخ”.

وتابع:

“التفكير في أنه يمكنني الفوز بلقب أفضل هداف أوروبي حتى المباراة الأخيرة، أمر يشعرني بالفخر، لكن السباق لم ينته”.

وكان ميسي قد وسع الفارق مع مبابي إلى 4 أهداف، بعدما أحرز هدفين في مرمى إيبار، أمس الأحد، في ختام منافسات الدوري الإسباني.

هذا ويتبقى لدى النجم الفرنسي الشاب فرصة أخيرة لمعادلة ميسي أو تخطيه، عندما يحل باريس سان جيرمان ضيفاً على ريمس في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الفرنسي، الجمعة المقبلة.

