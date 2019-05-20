تعادل الأهلي والهلال في افتتاح بطولة حمودة الوزري

أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت بمدرسة المجد في منطقة الليثي سوق اللحوم في بنغازي أمس الأحد منافسات بطولة قدامي الأندية والتي تحمل اسم المرحوم حمودة الوزري .

وشهد افتتاح البطولة لقاء مثير جمع قدامي لاعبي الأهلي بنغازي ومنافسه الهلال وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 .

وشارك في المباراة نخبة من قدامي لاعبي الناديين حيث شارك في تشكيلة الأهلي علي البشاري، وحسين عمران، وجلال المسلاتي، وادريس العمامي فيما شارك في تشكيلة الهلال خليفة الماغني، وصلاح الخضري، ومحمد البرداح، وأيوب الحاسي، وأسامة الوحيشي وعلي عبد الرحمن .

وتتواصل بطولة المرحوم حمودة الوزري إلى 23 من رمضان المبارك .

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