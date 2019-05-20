اخبار الرياضة

النجوم يكتسح الشروق في البطولة التنشيطية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

تتواصل على أرضية ملعب شهداء بنينا مباريات البطولة التنشيطية للأندية وفي ثالث أيام البطولة نجح مساء أمس الأحد النجوم في تحقيق فوز كبير على نظيرة الشروق بنتيجة 4-0 .

وكان الطيران قد حقق الفوز على السد بنتيجة 2-1 السبت الماضي .

وافتتحت البطولة يوم الجمعة الماضية بمباراة جمعت الهلال والمروج وانتهت بالتعادل 2-2 .

وينظم البطولة نادي السواحل بمشاركة 10 فرق هي الهلال والمروج والطيران والسد والسواعد في المجموعة الأولى، وفرق النجوم، والسواحل، وقاريونس، والشروق، وجامعة بنغازي في المجموعة الثانية .

وتقام جميع مباريات البطولة على أرضية ملعب شهداء بنينا في الفترة المسائية.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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