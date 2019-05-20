دوري خماسيات باسم الوزري في بنغازي

أطلق مسؤولو مدرسة المجد بسوق اللحوم الليثي دوريا لكرة القدم الخماسية باسم المرحوم حمودة الوزري، تلك القامة والهامة التي تركت بصمتها في الرياضة والتعليم في بنغازي.

وجمعت مباراة الافتتاح الفريقين العريقين الأهلي والهلال، في لقاء مدجج بالنجوم القدامى للفريقين، فمن جانب الأول علي البشاري وجلال المسلاتي وعلي عيسى وإدريس العمامي وحسين عمران.

أما الهلال فكان معززا بخليفة الماقني وصلاح الخضري وطارق زوبي وعلي عبد الرحمن ومحمد البرداح وأسامة الوحيشي وخالد خميس وأيوب الحاسي.

وانتهى اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما وسط حضور مكثف، فيما انضمت أندية كبيرة على غرار النصر والتحدي والأهلي والهلال لهذا المهرجان الذي شهد مسابقات غير كرة القدم على هامشه وتقديم جوائز رمزية أدخلت البهجة في نفوس الحاضرين والمشاركين.

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