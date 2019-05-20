التعادل يحسم مواجهة لاتسيو وبولونيا

حسم التعادل الإيجابي لقاء لاتسيو وبولونيا بثلاثة أهداف لكل فريق، الاثنين، في ختام الجولة 37 من الدوري الإيطالي.

وتقدم لاتسيو عبر لاعبه خواكين كوريا في الدقيقة 14 قبل أن يعدل أندريا بولي النتيجة لصالح بولونيا في الدقيقة 50.

وبعدها بدقيقة واحدة باغت بولونيا أصحاب الأرض بهدف مهاجمه ماتيا ديسترو لكن لاتسيو عادل النتيجة في الدقيقة 59 عن طريق جاسينتو.

وتابع بولونيا مفاجآته في هذا اللقاء ليتقدم للمرة الثانية في الدقيقة 63 بواسطة ريكاردو أورسليني ومع دخول اللقاء في مرحلته الأخيرة عدل سيرخي ميلنكو فيتش سافيتش النتيجة للاتسيو في الدقيقة 80.

ورفع لاتسيو بهذا التعادل رصيده إلى 60 نقطة في المركز السابع بينما تقدم بولونيا خطوة في لائحة الترتيب برصيد 42 نقطة محتلا المركز الحادي عشر قبل ختام الموسم بجولة واحدة.

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