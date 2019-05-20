اخبار الرياضة

انطلاق دوري راس لانوف الأول للفئات السنية

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت أكاديمية الوسط لتنمية قدرات كرة القدم بمدينة راس لانوف، الدوري الرمضاني الأول لفئة الأواسط والأشبال بمشاركة 10 فرق تحت اسم “المرحوم مراد عمران”.

ولعبت البطولة بنظام المجموعات ومن ثم دور الثمانية وربع النهائي ونصف النهائي، وتم إطلاق أسماء أندية الدوري الليبي الممتاز على المشاركين.

ولعب التحدي ضد نظيره فريق الاتحاد ضمن مبارايات المجموعة الأولى حيث انتهت المواجهة  بفوز الأول بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

مساع وجهود كبيرة من أهالي المدينة والمسؤولين لإثبات مدى حبهم للرياضة وحرصهم على إقامة مثل هذه الدوريات والمسابقات في المنطقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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