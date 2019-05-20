انطلاق دوري راس لانوف الأول للفئات السنية

نظمت أكاديمية الوسط لتنمية قدرات كرة القدم بمدينة راس لانوف، الدوري الرمضاني الأول لفئة الأواسط والأشبال بمشاركة 10 فرق تحت اسم “المرحوم مراد عمران”.

ولعبت البطولة بنظام المجموعات ومن ثم دور الثمانية وربع النهائي ونصف النهائي، وتم إطلاق أسماء أندية الدوري الليبي الممتاز على المشاركين.

ولعب التحدي ضد نظيره فريق الاتحاد ضمن مبارايات المجموعة الأولى حيث انتهت المواجهة بفوز الأول بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

مساع وجهود كبيرة من أهالي المدينة والمسؤولين لإثبات مدى حبهم للرياضة وحرصهم على إقامة مثل هذه الدوريات والمسابقات في المنطقة.

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