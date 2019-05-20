اخبار الرياضة

انطلاق دوري “جبل الكرامة” في البيضاء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلق دوري جبل الكرامة لفئة الناشئين الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة بالبيضاء بمشاركة 28 فريقا من جميع أنحاء المدينة تحت شعار “زرع غريزة حب الوطن لأجيال المستقبل”.

وأشرفت على البطولة رابطة مشجعي نادي الأخضر بحضور قدماء الرياضيين ومجموعة من مدربي الناشئين وصل عددهم إلى 9 سيكون عليهم اختيار المواهب المستقبلية وتسجليهم في الفئات السنية والاهتمام بهم من كل النواحي.

وكان افتتاح الدوري بمباراة استعراضية لقدامى لاعبي الأخضر كان البراعم شهودا عليها ولم تكتف اللجنة المنظمة بهذا القدر،، فعلى هامش الفعاليات سيتم إلقاء محاضرة في التوعية في المجال الرياضي بجميع أنواعه عدا عن المناشط الأخرى التي تحتوي على عدة ألعاب مثل البلياردو والتنس وغيرها من الألعاب الفردية والجماعية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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