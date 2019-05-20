ميسي الأفضل في نظر مبابي

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كليان مبابي يرى بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يستحق التتويج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لهذا الموسم.

وأوضح مبابي أن ميسي رغم الخروج من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من نصف النهائي يظل الأفضل في هذا العام وهو الرقم واحد على الإطلاق .

وأضاف النجم الفرنسي بأن ليونيل ميسي تمكن هذا الموسم من قيادة برشلونة من حسم الدوري الإسباني مبكراً بعدما سجل 36 هدفاً طوال الموسم ناهيك عن تواجده على رأس هدافي دوري أبطال أوروبا وسيقدم بطولة متميزة في كوبا أمريكا القادمة والتي ستنظمها البرازيل في يونيو المقبل .

ويتنافس مبابي على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم مع ليونيل ميسي حيث يتأخر اللاعب الفرنسي بفارق 4 أهداف عن ميسي لكنه يملك مباراة واحدة مع فريقه سان جيرمان في الجولة الأخيرة من الدوري .

واحتل مهاجم بطل فرنسا المركز الرابع في ترتيب أفضل لاعب في العالم للعام الماضي متفوقاً على ليونيل ميسي والذي احتل المركز الخامس في الترتيب.

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