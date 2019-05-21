اخبار الرياضة

“الملكي” ينهي “الشائعات” ويحدد مستقبل “كروس”

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقع لاعب وسط ريال مدريد الألماني توني كروس عقدا جديدا في نادي ريال مدريد يمتد إلى عام 2023، واضعا حدا للجدل الإعلامي حول إمكانية انتقاله هذا الصيف إلى فريق آخر وأنه خارج خطط المدرب زيزو

وقال كروس رداع على أسئلة الصحافيين: لو أن لزيدان شكوك حول مستقبلي ما كنت هنا اليوم، مضيفا: لدي “علاقة خاصة” مع النادي وأنه لم يفكر مطلقا في الرحيل عن صفوفه بسبب موسم سيئ مع الفريق

وأضاف الألماني أنه يحظى بثقة كبيرة منذ قدومه عام 2014، وأن الفريق يؤمن بقدراته ومساعدته في جنب المزيد من الألقاب التي زيّنت خزائن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما، والذي حقق كل الألقاب الممكنة خلال السنوات الماضية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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