مارادونا: كسبت المال من كرة القدم وليس الاحتيال

سَخِر أسطورة كرة القدم “دييغو مارادونا” من فيلم جديد عن حياته داعيا الجمهور إلى مقاطعة مشاهدته خلال عرضه في الشهر القادم لكونه استخدم عبارة ترويجية خاطئة لجذب الجمهور.

وأتت سخرية “مارادونا” في مقابلة تلفزيونية بعد أن تم وصفه في ملصق الترويج للفيلم الوثائقي الذي سيمتد على مدى ساعتين بـ”المتمرد” والبطل والمحتال، مبدياً امتعاضه من توصيفه بالاحتيال لا سيما بعد حصوله على المال من ممارسته لكرة القدم وليس من خلال أساليب احتيالية.

وكان مخرج الفيلم “آصف كاباديا” قد أقر بعدم مشاهدة “مارادونا” للفيلم، مبدياً اهتمامه بمعرفة ردة فعل نجم الكرة العالمي بعد أن يرى صورا لم يشاهدها من قبل عن نفسه وأسرته وأطفاله، وهو الأمر الذي سيكون مفعما بالمشاعر له على حد تعبير “كاباديا”.

وكان “مارادونا” الذي يعمل مدربا في المكسيك قد غاب عن العرض الأول للفيلم في مهرجان كان يوم الأحد الماضي، فيما سيتم عرض الفيلم للجمهور في الـ14 من يونيو المقبل.

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