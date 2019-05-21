نجوم بنغازي يحيون ذكرى داوود

ليس كل راحل منسي، فهناك أسماء تعلق في دهاليز الذاكرة لا يقدر الزمن على محوها من أذهان وقلوب الناس، وأكبر الأمثلة هي المباراة الودية التي أصر لاعبو بنغازي أن يخوضوها في الذكرى السنوية للاعب نادي الصداقة المرحوم عمر داوود.

ابن مدينة شحات الذي وافته المنية قبل أن يصل عقده الرابع إلا أن مسيرته الحافلة تركت بصمة عميقة أهمها وآخرها قيادة فريقه ومسقط رأسه بالتتويج بدوري الدرجة الأولى والالتحاق بمصاف أندية النخبة في الممتاز.

المحرار كما يحلو للجميع مناداته كان أفضل محترف في الجزائر عندما لعب لشبيبة القبايل، أما تجربته مع المنتخب الوطني رغم خلوها من الألقاب إلا أن مهارته وحرفيته كانت جلية في كل المباريات والمواجهات.

المباراة التي أقيمت تخليدا لذكراه شارك فيها كوكبة من نجوم بنغازي والمنتخب، منهم احمد سعد ، خالد حسين، مرعي الرملي، سالم روما، علي سلامه، احمد الهرام ، مراد الوحيشي وغيرهم ممن حفظ الجميل وحمل بين ضلوعه حب هذا الوطن وحب كل من أعطى وأخلص له.

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