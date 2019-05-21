حسابات إيطالية معقدة للتأهل للأبطال

لاتزال المنافسة الشرسة على بطاقتي التأهل لدوري أبطال أوروبا متواصلة في الدوري الإيطالي فالمركزين الثالث والرابع لايزالان لم يحسما بعد حيث يتنافس 4 فرق على آخر بطاقتين ستفتح أبواب التواجد في أهم بطولة في القارة الأوروبية على مستوى الأندية.

البطل والوصيف

اتضحت معالم شكل الصدارة منذ وقت طويل في الموسم فيوفنتوس حامل اللقب في المواسم الثمانية الأخيرة، ليسطر على عرش الكرة الإيطالية، فيما تمركز نابولي في الوصافة للعام الثاني على التوالي رغم أن الأمنيات كانت أكبر لجمهور البارتينوبي بعد التعاقد مع المدرب كارلو أنشيلوتي لكن الفريق تعثر في العديد من المناسبات في الموسم الحالي، تاركاً الطريق للبيانكونيري للابتعاد بالصدارة ليضمن تأهله إلى دوري الأبطال كما اعتدنا في المواسم الأخيرة.

منافسة شرسـة

المنافسة الرسمية تبدأ من المركز الثالث لدوري الأبطال حيث تتواصل الإثارة بين أتالانتا مفاجأة الموسم وإنتر ميلانو، إضافة إلى الميلان العائد من بعيد بعد غياب لسنوات عن التأهل لمسابقة ذات الأذنين الكبيرتين.

جولة الحسم

لم تبقَ إلا جولة واحدة من “السيريا آ” والفرصة بين الفرق الثلاثة قد تكون متساوية لكي تضمن إيطاليا مقعدين آخرين في دور المجموعات الموسم المقبل من “التشامبينزليغ” .

أتالانتا يحتل المركز الثالث حالياً برصيد 66 نقطة متساوياً مع إنتر ميلانو الرابع، لكن أتالانتا يتفوق بفارق الأهداف وأيضا بفارق المواجهات المباشرة، فالإنتر كان بإمكانه ضمان التأهل في حال فوزه الجولة الماضية على نابولي، لكن النيراتزوري سقط للمرة التاسعة هذا الموسم وبنتيجة كبيرة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المقابل عزز الروسونيري حظوظه بالتأهل بعدما تجاوز فروسينوني في الجولة ماقبل الأخيرة على ملعبه، حيث يحتل المرتبة الخامسة برصيد 65 نقطة بينما ستكون حظوظ رما أقل بالنسبة للفرق الأخرى باحتلاله المركز السادس بـ63 نقطة بعد التعادل على أرض ساسولو.

احتمالات التأهل:

نستعرض حسابات واحتمالات التأهل الموسم المقبل إلى دوري أبطال أوروبا في الجولة الأخيرة من الدوري التي ستقام في الـ26 من مايو لضمان مقعد في البطولة الأهم على مستوى الأندية.

– أتلانتا أمام ساسولو

الفوز على ساسولو

التعادل وعدم فوز إنتر ميلانو أو ميلان

الخسارة وعدم فوز ميلان وعدم فوز روما

– إنتر ميلانو يستضيف إمبولي في المياتزا

الفوز على إمبولي

الخسارة وعدم فوز ميلان

التعادل وعدم فوز ميلان

– ميلان يرحل لمواجهة سبال

الفوز على سبال وسقوط إنتر ميلانو أو أتالانتا

التعادل مع خسارة أتالانتا وتعادل إنتر ميلانو أو فوزه

– روما ضد بارما في الأولمبيكو

الفوز على بارما 5-0 مع خسارة إنتر ميلانو 1-0 وخسارة ميلان وعدم خسارة أتالانتا.

الفوز على بارما مقابل خسارة الفرق الثلاثة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية