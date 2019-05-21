اخبار الرياضة

انطلاق بطولة المنطقة الجنوبية للقوة البدنية

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت بقاعة بيت الثقافة بطولة المنطقة الجنوبية للقوة البدنية بإشراف من الاتحاد الفرعي لبناء الأجسام بالمنطقة الجنوبية بمشاركة 23 متسابقاً من مختلف الصالات الرياضية بمدينة سبها .

ويشارك في فعاليات البطولة المتنافسين في أوزان 70 كيلو غراما و65 وأكثر من 100 غرام، حيث أوضح صلاح السنوسي رئيس الاتحاد الفرعي لبناء الأجسام أن البطولة لاقت نجاحاً في انطلاقتها وستتواصل الأيام المقبلة.

ويعد الهدف من البطولة هو جمع أكبر عدد من شباب مدينة سبها المهتمين بإحدى أهم الألعاب وخلق أجواء تنافسية في شهر رمضان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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