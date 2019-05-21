انطلاق بطولة المنطقة الجنوبية للقوة البدنية

أقيمت بقاعة بيت الثقافة بطولة المنطقة الجنوبية للقوة البدنية بإشراف من الاتحاد الفرعي لبناء الأجسام بالمنطقة الجنوبية بمشاركة 23 متسابقاً من مختلف الصالات الرياضية بمدينة سبها .

ويشارك في فعاليات البطولة المتنافسين في أوزان 70 كيلو غراما و65 وأكثر من 100 غرام، حيث أوضح صلاح السنوسي رئيس الاتحاد الفرعي لبناء الأجسام أن البطولة لاقت نجاحاً في انطلاقتها وستتواصل الأيام المقبلة.

ويعد الهدف من البطولة هو جمع أكبر عدد من شباب مدينة سبها المهتمين بإحدى أهم الألعاب وخلق أجواء تنافسية في شهر رمضان.

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