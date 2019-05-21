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مبابي أفضل لاعب في فرنسا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج المهاجم الفرنسي كليان مبابي نجم بطل فرنسا باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي التي تقدم من رابطة اللاعبين المحترفين.

وتمكن مبابي من حصد الجائزة بعد تصدره لهدافي الدوري بـ32 هدفاً، حيث تفصله 4 أهداف حتى يعادل رقم ليونيل ميسي في سباق الحذاء الذهبي، ونال المهاجم الفرنسي جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري ليتوج بجائزتين مهمتين.

ليصبح مبابي أصغر لاعب يحصد الجائزة في التاريخ منذ انطلاقتها عام 1994 ويكون رابع لاعب على التوالي يتوج بالجائزة في سان جيرمان بعد زلاتان إبراهيموفيتش وإيديسون كافاني والبرازيلي نيمار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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