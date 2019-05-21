تظاهرة رياضية في عديد الألعاب بهون

بمناسبة شهر رمضان المبارك جرت العادة أن يقيم نادي الإخاء الرياضي الثقافي الاجتماعي بمدينة هون، تظاهرة رياضية في عديد الألعاب الجماعية والفردية في الكرة الطائرة والتنس الأرضي وتنس الطاولة ودوري الشطرنج ودوري الكرة الحديدية.

دوري الكبار لهذا العام 2019 انطلق منذ الأيام الأولى لشهر الرحمة، وتكون من 22 فريقا يضم كل فريق 10 لاعبين بمجموع 220 رياضيا تم توزيعهم على 5 مجموعات، يصعد الأول منها إلى الدور الثاني وصولا للمباريات الختامية التي ستبدأ في الـ22 من شهر رمضان وتستمر حتى آخره حيث سيقام النهائي.

تظاهرات ومناشط لم تنقطع منذ سنين داخل النادي الذي يحرص على إشراك جميع الرياضيين من كافة الفئات.

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