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تظاهرة رياضية في عديد الألعاب بهون

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بمناسبة شهر رمضان المبارك جرت العادة أن يقيم نادي الإخاء الرياضي الثقافي الاجتماعي بمدينة هون، تظاهرة رياضية في عديد الألعاب الجماعية والفردية في الكرة الطائرة والتنس الأرضي وتنس الطاولة ودوري الشطرنج ودوري الكرة الحديدية.

دوري الكبار لهذا العام 2019 انطلق منذ الأيام الأولى لشهر الرحمة، وتكون من 22 فريقا يضم كل فريق 10 لاعبين بمجموع 220 رياضيا تم توزيعهم على 5 مجموعات، يصعد الأول منها إلى الدور الثاني وصولا للمباريات الختامية التي ستبدأ في الـ22 من شهر رمضان وتستمر حتى آخره حيث سيقام النهائي.

تظاهرات ومناشط لم تنقطع منذ سنين داخل النادي الذي يحرص على إشراك جميع الرياضيين من كافة الفئات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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