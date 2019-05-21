غيابات مفاجئة في قائمة مصر لكان 2019

اختار الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم بقيادة خافيير أغيري 25 لاعبا للمعسكر الذي تم تحديده يوم 6 من يونيو المقبل استعدادا لأمم إفريقيا التي ستقام على أرضهم ابتداء من 21 من الشهر المقبل.

وسيخوض الفراعنة مباراتين وديتين الأولى أمام تانزانيا يوم 13 والثانية سيواجه فيها غينيا يوم 16 من يونيو المقبل.

وستخوض القائمة الموسعة التي أعلنها إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري نهائيات أمم إفريقيا بعد أن ينقص منها المدرب لاعبين اثنين ثم ترسل الأسماء النهائية وعددها 23 إلى الاتحاد الأفريقي في 11 من الشهر المقبل.

ولم يستدع خافيير أغيري بعض الأسماء الشيء الذي أحدث مفاجأة في الشارع الرياضي المصري: عبد الله جمعة ورمضان صبحي ومحمد عواد وعمرو السولية ومحمود كهربا.

أما اللاعبين الذين تم استدعاؤهم نذكر من أبرزهم نجم الأهلي وليد سليمان الذي شكلت عودته للمنتخب مفاجأة، نجد أيضا وعبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، كما انضم أحمد علي مهاجم المقاولون العرب وهداف الدوري المصري.

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