مختاريان يغيب عن نهائي الدوري الأوروبي لأسباب أمنية

أكد نادي أرسنال الإنجليزي غياب لاعبه هنريخ مخيتاريان عن المباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم التي ستقام في أذربيجان تحديدا بمدينة باكو عبر بيان رسمي نشره في موقعه الرسمي على شبكة الانترنت.

وجاء في البيان أن مخاوف أمنية تمنع من سفر مختاريان مع بقية زملائه بسبب جنسيته الأرمينية، حيث يسود التوتر والخلاف جو البلدين

ويرجع السبب الرئيسي في قطع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان إلى التنازع على منطقة كاراباخ دون أن يصل الأمر إلى الحرب المسلحة واقتصرت على تصريحات وخلافات سياسية أدت إلى غلق المعابر الحدودية بين البلدين وعدم إصدار أي تأشيرة لدخول المواطنين من كلا الجنسيتين.

ورغم أن الاتحاد الأروبي لكرة القدم استطاع تأمين تأشيرة لمخيتاريان إلا أن اللاعب قرر أنه لن يخوض النهائي المرتقب في أذربيجان درءا للمشاكل، وهي ليست المرة الأولى الذي يتعرض فيها مختاريان لنفس هذا الموقف إذ سبق وعاش نفس القصة عندما كان في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

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