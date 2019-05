باريس سان جيرمان يُفند رغبة مبابي في مغادرة النادي والانضمام لريال مدريد

أعلن نادي باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر أن علاقته بمهاجمه الشاب كيليان مبابي ستستمر في الموسم المقبل.

حيث نشر النادي عبر حسابه على “تويتر” نصاً مكتوباً على صورة للاعب الشاب جاء فيه:

“روابط قوية جداً تجمع باريس سان جيرمان بكيليان مبابي منذ عامين، والحكاية المشتركة ستتواصل في الموسم المقبل”.

هذا وأثارت وسائل الإعلام مجدداً مسألة مستقبل مبابي بعد قوله، يوم الأحد، عند تسلمه جائزة أفضل لاعب في الدوري المحلي لموسم 2018-2019، إن الجائزة لحظة مهمة بالنسبة له، ونقطة تحول في مسيرته، مشيراً إلى أن الوقت حان لتحمل مسؤوليات أكبر، ربما في باريس سان جيرمان، أو في مكان آخر حسب قوله.

