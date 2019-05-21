جيرو يجدد عقده مع البلوز

أعلن تشيلسي الإنجليزي تجديد عقد مهاجمه الفرنسي أوليفيه جيرو لعام واحد قابل للتمديد ليبقى اللاعب مع الفريق حتى نهاية موسم 2019-2020.

وأوضحت إدارة النادي اللندني في بيان عبر موقعها بأن إجراءات تجديد العقد مع المهاجم الفرنسي لم تأخذ وقتاً طويلاً وإن الطرفين اتفقا على بقاء اللاعب في ملعب ستامفورد بريدج إلى نهاية الموسم المقبل وإن إمكانية التمديد لسنة أخرى سيكون مفتوحا.

وإنضم جيرو إلى البلوز في الانتقالات الشتوية عام 2018 حيث لعب 62 مباراة سجل خلالها 17 هدفاً وفي فترة تواجده مع تشيلسي توج اللاعب رفقة منتخب بلاده بكأس العالم 2018 في روسيا، وقاد الفريق إلى التأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي الموسم الحالي أمام أرسنال حيث سجل 10 أهداف.

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