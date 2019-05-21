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الاتحاد يتأهل للدور الثاني من بطولة الروضان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهل فريق الاتحاد لكرة القدم داخل الصالات إلى الدور الثاني من بطولة الروضان الودية التي تقام في الكويت طيلة شهر رمضان بفضل فوزه في مباراته الثالثة بفرق المجموعة الخامسة على حساب “هوليدي إن” بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وسجل أهداف فريق الاتحاد محمد شحوت وأدهم التومي، فيما تمكن عبدالحكيم أوحيد من تسجيل هدفين.

ورفع فريق الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني حيث حقق الفوز في مباراته الأولى على حساب مركز التأهيل وخسر مباراته الثانية أمام متصدر المجموعة فريق عبدالله الفضالة ليحسم مواجهته الثالثة اليوم ويصعد للدور الثاني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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