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النصر يستعد للاحتفال.. و”218″ تكشف لكم التفاصيل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستعد جمهور فريق النصر للاحتفال بالذكرى الأولى للتتويج الفريق بلقب الدوري الممتاز العام الماضي للمرة الثانية في تاريخه حيث سيقيم النادي احتفالية يوم 23 من شهر رمضان بملعب بنينا ستشهد حضور عدد من اللاعبين الذين ساهموا في تألق الفريق في السنوات الماضية من شرق البلاد وغربها.

وعلمت “218” من عضو لجنة الاحتفال سعد البركي أن مجموعة من الأسماء الكبيرة التي ارتدت ألوان النصر في السنوات الماضية قد أبدت رغبتها في القدوم إلى مدينة بنغازي ومشاركة النادي وجمهوره احتفالاته.

وأضاف البركي أن التونسي المهدي بن ضيف الله الذي لعب للنصر موسم 2009/2010 سيكون من بين الحاضرين، إضافة للمهاجم سالم الرواني وأنيس زغب وإيهاب البوسيفي والمدافع معاذ عبود ومتوسط ميدان الفريق العام الماضي مروان المبروك.

ولن يقتصر الحضور في الاحتفالية النصراوية على اللاعبين فقط بل قدمت لجنة الاحتفال دعوة للمدرب جمال أبونوارة ومدير إدارة المنتخب الوطني سابقا عادل الخمسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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