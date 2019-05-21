النصر يستعد للاحتفال.. و”218″ تكشف لكم التفاصيل

يستعد جمهور فريق النصر للاحتفال بالذكرى الأولى للتتويج الفريق بلقب الدوري الممتاز العام الماضي للمرة الثانية في تاريخه حيث سيقيم النادي احتفالية يوم 23 من شهر رمضان بملعب بنينا ستشهد حضور عدد من اللاعبين الذين ساهموا في تألق الفريق في السنوات الماضية من شرق البلاد وغربها.

وعلمت “218” من عضو لجنة الاحتفال سعد البركي أن مجموعة من الأسماء الكبيرة التي ارتدت ألوان النصر في السنوات الماضية قد أبدت رغبتها في القدوم إلى مدينة بنغازي ومشاركة النادي وجمهوره احتفالاته.

وأضاف البركي أن التونسي المهدي بن ضيف الله الذي لعب للنصر موسم 2009/2010 سيكون من بين الحاضرين، إضافة للمهاجم سالم الرواني وأنيس زغب وإيهاب البوسيفي والمدافع معاذ عبود ومتوسط ميدان الفريق العام الماضي مروان المبروك.

ولن يقتصر الحضور في الاحتفالية النصراوية على اللاعبين فقط بل قدمت لجنة الاحتفال دعوة للمدرب جمال أبونوارة ومدير إدارة المنتخب الوطني سابقا عادل الخمسي.

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