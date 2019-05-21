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أسامواه يتخلى عن واجبه الوطني مع غانا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر المهاجم الغاني أسامواه جيان اعتزال اللعب الدولي قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا في مصر بأسابيع قليلة على خلفية سحب شارة القيادة الفريق منه من قبل مدرب المنتخب كويسي أبياه.

وعبر جيان أسامواه عن استيائه عبر صفحته الشخصية في تويتر قائلا إنه استشار عائلته وقرر رسميا الاعتزال الدولي لأنه يرى نفسه الأحق باستلام شارة قيادة المنتخب الغاني في كأس أمم أفريقيا من أي لاعب آخر.

وتتواجد غانا في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات الكاميرون وبنين وغينيا بيساو وتسعى لتحقيق اللقب الخامس في تاريخها بعد تتويجها سابقا بلقب أمم أفريقيا في أربع مناسبات.

ويشكل اعتزال جيان أسامواه الدولي ضربة قوية للمنتخب الغاني حيث يتصدر المهاجم البالغ من العمر 33 عاما قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الغاني برصيد 51 هدفا جمعها من 106 مباريات خاضها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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