بنغازي تستضيف بطولة ملوك الحلبة للمواي تاي

يستعد الاتحاد الفرعي للكيك البوكسينغ والرياضات المماثلة في بنغازي، لاستضافة بطولة ملوك الحلبة للعبة المواي تاي المقرر انطلاقها في 30 من شهر مايو الحالي بمجمع المرحوم سليمان الظراط.

وقرر 6 رياضيين حتى الآن المشاركة في البطولة، فمن بنغازي أكد الرباعي مسعود موسى وعمر خالد ومحمد شتيوي وعبدالرؤوف مشاركتهم وجاهزيتهم لهذا الحدث، بينما سيكون الرياضي معمر فلفل من طرابلس حاضرا في الحدث، وعن مدينة الخمس سيشارك حسام جرود.

وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة ملوك الحلبة للمواي تاي بنغازي اجتماعها مساء الأمس بغية التحضير لهذا الحدث لاكتمال التجهيزات قبل موعد البطولة.

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